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Игрок Туниса Буфаль: Головин может играть в клубах уровня "Ливерпуля" и "Челси"

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Вингер сборной Туниса и французского "Анже" Софьян Буфаль оценил уровень игры полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: Sport24
- Головин — очень хороший игрок. Нравится стиль его игры. Надеюсь, у него будет классный сезон в "Монако". Он может играть в клубах уровня "Ливерпуля", "Челси", ведь у него огромный потенциал, - приводит комментарий Буфаля "Чемпионат".

В этом сезоне Александр Головин сыграл в 22 матчах. На счету футболиста 3 гола и 4 результативные передачи. Вчера было объявлено, что Головин признан лучшим игроком "Монако" в ноября. Ранее СМИ сообщали об интересе к россиянину ряда английских клубов. Контракт Головина с монегасками действует еще до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.

Вингер сборной Туниса Софьян Буфаль выступает во французском чемпионате за "Анже". В октябре этого года клуб тунисца встречался с "Монако" и проиграл 0:2, один из голов забил Головин.


Головин Монако Ливерпуль Челси
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