- Все, кто смотрел этот матч, особенно болельщики "Монако", оценили игру Саши соответствующе. Человек вышел и перевернул игру вместе с Бен-Сегиром. Результативная серия Саши? Это говорит о том, что он относится очень серьезно к каждой игре и тренировке. Он растет, прогрессирует и постоянно работает над собой, - приводит мнение Клюева "СЭ".
Вчера в рамках 16 тура французской Лиги 1 "Осер" у себя дома принимал "Монако". Встреча закончилась победой монегасков со счетом 3:2. Россиянин Александр Головин не попал в список стартовых одиннадцати и вышел на поле в перерыве матча. На 58-й минуте Александр сделал ассист на 17-летнего полузащитника Бен-Сигира и вывел свою команду вперед. Но на 68-й минуте, благодаря автоголу Фофана, "Осер" сравнял счет. На 85-й минуте Бен-Сигара сделал дубль и принес "Монако" три очка. Российский футболист совершает результативное действие 4 матч подряд. Всего у Головина 23 игры во всех соревнованиях. На счету футболиста 3 мяча 5 результативных передач.
"Монако" после 16 сыгранных туров национального первенства располагается на 5 строчке. На счету команды 30 набранных баллов.
Агент Головина: Александр вышел и перевернул игру против "Осера"
Агент футболиста "Монако" Александра Головина Александр Клюев высказался об игре полузащитника в матче против Осера (3:2).
Фото: Global Look Press