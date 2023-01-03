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Олич: Ловрен был одним из лучших игроков на ЧМ-2022. Деян будет успешен в "Лионе"

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Экс-наставник ЦСКА и ассистент главного тренера Хорватии Ивица Олич высказался по поводу перехода Деяна Ловрена в "Лион".
Фото: ФК "Лион"
- Деян показал на этом чемпионате мира, что может играть в футбол на большом уровне. Для меня он был одним из лучших игроков на чемпионате мира. Поэтому думаю, что он усилит "Лион" и будет успешен в этом клубе, - приводит мнение Олича "СЭ".

На ЧМ-2022 33-летний хорватский защитник Деян Ловрен был одним из лидеров команды и провел 6 игр, в которых отметился одной голевой передачей. Вместе с командой Деян смог увезти бронзовый комплект медалей. Футболист являлся капитаном "Зенита". С петербуржским коллективом игрок выиграл 2 чемпионата России и 3 суперкубка России. Вчера "Зенит" объявил, что Ловрен переходит во французский чемпионат и будет защищать цвета "Лиона", за который Деян выступал ранее. Сумма трансфера, по данным различных СМИ, составила 2 млн евро.


Ловрен Лион Зенит Олич
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