- Прямо сейчас Александр — лучший российский футболист и ключевой игрок в составе "Монако". Думаю, Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб, - приводит мнение Карреры "РБ Спорт".
Россиянин Александр Головин, выступающий на позиции атакующего хавбека, является футболистом "Монако" с лета 2019 года. С того момента игрок сборной России провел 123 игры в Лиге 1 и 12 матчей в Кубке Франции. В активе Александра 19 голов и 25 голевых передач. В нынешнем сезоне у воспитанника ЦСКА 4+6 по системе гол плюс пас. Соглашение полузащитника с коллективом из "Монако" рассчитано до конца июня 2024 года. "Монако" после 20 проведенных туров французского первенства располагается на 4-м месте.
Сегодня СМИ сообщили, что в кандидатуре Головина заинтересована дортмундская "Боруссия", представляющая немецкую Бундеслигу.
Каррера: Головин - лучший российский футболист и ключевой игрок "Монако". Он усилит любой топ-клуб
Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу будущего Александра Головина в европейских чемпионатах.
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