- Вероятно, эта информация разгоняется в преддверии переподписания контракта. По мне, для Александра это шаг назад. Тем более "Боруссия" не заплатит €30 миллионов, которые были потрачены со стороны "Монако". Нет никакого смысла. Зачем Головину уходить из команды, где ему
комфортно? Можно было бы в АПЛ, где могут заплатить, - приводит мнение Корнеева "Матч ТВ".
Александр Головин находится в "Монако" уже 5-й сезон. 26-летний россиянин является одним из лидеров монегасков. В этом сезоне атакующий хавбек сыграл в 29 встречах за свой клуб. На счету Александра 2039 игровых минут. Головин за данное игровое время смог забить 4 мяча и отдать 6 результативных передач. Всего за карьеру воспитанник ЦСКА провел 319 игр, в которых забил 30 голов и оформил 47 ассистентских действия.
Вчера СМИ сообщили о том, что в услугах россиянина заинтересована "Боруссия" из Дортмунда. Данную информацию подтвердил из агент экс-армейца. Ранее также появлялась информация о том, что Головиным интересуются некоторые клубы АПЛ.
Корнеев – о возможном переходе Головина в "Боруссию": шаг назад. Зачем Александру уходить из команды, где ему комфортно
Экс-руководитель отдела селекции "Монако" Игорь Корнеев высказался по поводу возможного перехода Александра Головина в дортмундскую "Боруссию".
Фото:Global Look Press