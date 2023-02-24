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Быстров: Головин топчется на одном месте

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Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался по поводу Александра Головина.
Фото: Getty Images
- Основная его проблема, что он очень часто травмируется. Выходит на пик формы и опять травма. Если бы он провел один стабильный сезон без травм, то вырос бы. А так он топчется на одном месте, - приводит мнение Быстрова "Матч ТВ".

Российский атакующий хавбек Александр Головин пополнил состав "Монако" летом 2018 года. С того момента футболист провел 126 игр в Лиге 1. В активе воспитанника ЦСКА 20 голов и 26 результативных пасов. При этом по данным аналитического сайта Transfermarkt Александр в период игры за монегасков получил 14 различных повреждений, из-за которых пропустил 42 матча. В этом сезоне Головин является стабильным игроком основного состава "Монако" и в 34 играх в различных турнирах набрал 6+7 по системе гол плюс пас. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку сборной России со стороны "Боруссии" из Дортмунда. Данную информацию подтвердил агент россиянина.


Головин Быстров Монако
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