- Будем надеяться, что он примет участие в матчах "Монако" после паузы на сборной. С сегодняшнего дня Александр должен принимать участие в тренировках в общей группе, - приводит комментарий Александра Клюева "СЭ".
Российский футболист Александр Головин, играющий на позиции атакующего полузащитника, в этом сезоне провел за "Монако" 37 поединков во всех соревнованиях. В них воспитаннику ЦСКА удалось забить 6 голов и отдать 7 голевых пасов на своих партнеров. Головин из-за травмы не помог дружине Валерия Карпина в спаррингах против Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В эти выходные в рамках 29-го тура французского первенства "Монако" на своем домашнем поле примет "Страсбург".
Агент: надеемся, что Головин примет участие в матчах "Монако" после паузы на сборные
Агент российского игрока "Монако" Александра Головина рассказал о том, когда футболист приступит к тренировкам.
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