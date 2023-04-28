"Сегодня у Головина была хорошая тренировка, первая на этой неделе. И мы увидим в ближайшие два дня, сможет ли он сыграть в воскресенье", - цитирует Клемана "ТАСС".
Напомним, как стало известно ранее, атакующий хавбек "Монако" Александр Головин вернулся к командным тренировкам после простуды, из-за которой он был вынужден пропустить игру прошлого тура чемпионата Франции с "Лансом" (0:3).
В этом сезоне 26-летний полузащитник сборной Росссии принял участие в 40 встречах за "монегасков" во всех соревнованиях. На его счету 7 забитых мячей и 8 голевых ассистов. В воскресенье, 30 апреля, "Монако" в рамках 33-го тура Лиги 1 примет "Монпелье".
Главный тренер "Монако" Клеман: увидим в ближайшие два дня, сможет ли Головин сыграть в воскресенье с "Монпелье"
Наставник "Монако" Филипп Клеман поделился информацией о готовности российского атакующего хавбека Александра Головина к 33-му туру Лиги 1.
Фото: ФК "Монако"