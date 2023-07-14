Бен-Йеддера не стали отстранять от тренировок "Монако", его подозревают в изнасиловании

Футбольный клуб "Монако" не принял решение о временном отстранении Виссама Бен-Йеддера после обвинений в сексуальном насилии. 32-летний футболист будет продолжать тренировки с командой и не будет временно исключён из состава.



Фото: Eurosport

Ранее полиция начала расследование по заявлениям двух девушек, возрастом 19 и 20 лет, которые обвиняют Бен-Йеддера и другого человека в принуждении к сексуальным действиям после проведения совместного вечера. Прокуратура подтвердила получение заявлений о сексуальном насилии, но личность второго подозреваемого пока не разглашается. Французские СМИ утверждают, что второй подозреваемый - брат футболиста.



Дело передано в прокуратуру Ниццы для дальнейшего расследования.