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Бен-Йеддера не стали отстранять от тренировок "Монако", его подозревают в изнасиловании

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Футбольный клуб "Монако" не принял решение о временном отстранении Виссама Бен-Йеддера после обвинений в сексуальном насилии. 32-летний футболист будет продолжать тренировки с командой и не будет временно исключён из состава.
Фото: Eurosport
Ранее полиция начала расследование по заявлениям двух девушек, возрастом 19 и 20 лет, которые обвиняют Бен-Йеддера и другого человека в принуждении к сексуальным действиям после проведения совместного вечера. Прокуратура подтвердила получение заявлений о сексуальном насилии, но личность второго подозреваемого пока не разглашается. Французские СМИ утверждают, что второй подозреваемый - брат футболиста.

Дело передано в прокуратуру Ниццы для дальнейшего расследования.


Монако Лига 1 Бен-Йеддер
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