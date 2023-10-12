- Матч складывался не слишком удачно. Мы пропустили и играли не очень хорошо. А еще было жарко и душно. Может, в тот момент я просто так устал, что не было желания как-то бурно праздновать. Ребята потом спрашивали: "Почему ты не празднуешь?" Ответил, что и в России нечасто голы праздновал. Не знаю, с чем это связано. Почему-то в тот момент, когда забиваю, у меня нет желания, рвения куда-то бежать, прыгать, жестикулировать. Хочется сохранять хладнокровие и спокойствие, - приводит слова Кузяева "Чемпионат".
30-летний российский полузащитник Далер Кузяев в июне 2023 года покинул петербургский "Зенит" в связи с истечением срока действия контракта. В июле футболист заключил соглашение сроком на два года с вернувшимся в высший французский дивизион "Гавром". В 8 матчах чемпионата Франции Кузяев отметился 2 забитыми мячами, первый из них был забит в матче 2 тура Лиги 1 в ворота "Бреста", "Гавр" потерпел домашнее поражение со счетом 1:2. Во второй раз Далер отличился в домашней игре 4 тура с "Лорьяном" (3:0).
В турнирной таблице чемпионата Франции "Гавр" с 9 очками в 8 матчах занимает 13 место при 18 участниках, опережая зону стыковых матчей на 2 очка, а зону прямого вылета - на 6 очков.
Кузяев: нет желания куда-то бежать и прыгать, когда забиваю голы
Полузащитник "Гавра" Далер Кузяев рассказал, почему не праздновал свой первый гол в чемпионате Франции.
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