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Агент Головина: вполне вероятно участие Александра в матче Лиги 1 против "Метца"

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Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, назвал "вполне вероятным" участие своего клиента в ближайшем матче чемпионата Франции против "Метца".
Фото: ФК "Монако"
– Пока новых вводных о здоровье Александра нет. Вероятность его участия в матче против "Метца" хорошая – это вполне вероятно, – приводит слова агента "СЭ".

Напомним, 27-летний хавбек находился в расположении национальной команды России во время октябрьского международного окна, однако не принял участия в товарищеских матчах с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2) из-за мышечной травмы. В нынешнем сезоне Головин сыграл 7 матчей в составе монегасков, забив 2 гола и сделав результативную передачу. Игра 9-го тура Лиги 1 "Монако" – "Метц" состоится в воскресенье, 22 октября.


Монако Метц Лига 1 Головин Травмы
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