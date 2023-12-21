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Детский тренер Головина: срывы на футбольном поле для Саши нехарактерны. Не знаю, что произошло в игре с "Тулузой"

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Первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Андрей Плясунов прокомментировал прямую красную карточку футболиста в выездном матче 17 тура Лиги 1 против "Тулузы" (2:1).
Фото: РИА Новости
- Срывы на футбольном поле нехарактерны для Головина. В детстве за ним такого не наблюдалось, Саша очень дисциплинированный, адекватный в своих поступках. Не знаю, что могло произойти в матче с "Тулузой". Саша очень скромный, раньше играл в пределах допустимых правил, - передаёт слова Плясунова "Чемпионат".

27-летний российский полузащитник выступающего в чемпионате Франции "Монако" Александр Головин получил прямую красную карточку на 51 минуте выездного матча монегасков против "Тулузы" в рамках 17 тура Лиги 1. После фола на Александре со стороны игрока хозяев поля Арона Доннума он ударил оппонента шипами в область икроножной мышцы. Это удаление стало для Головина четвёртым в составе "Монако", за который он выступает с июля 2018 года. Матч завершился победой монегасков со счётом 2:1.

После 17 туров "Монако" занимает третье место в Лиге 1, набрав 33 очка. Отставание от лидирующего "ПСЖ" составляет 7 очков.

Лига 1 Монако Тулуза Головин
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