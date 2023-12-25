"Лучший российский футболист 2023 года - Александр Головин. Сейчас он номер один, рядом с ним никто не стоит", - приводит слова Семина Sport24.
Головин провел 15 матчей за "Монако" во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Полузащитника признавали лучшим игроком в составе "монегасков" в сентябре, октябре и ноябре. Интернет-портал Transfermakt оценивает Александра в 30 миллионов евро, что делает Головина самым дорогим российским игроком.
Семин назвал Головина лучшим российским футболистом в 2023 году
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал полузащитника "Монако" Александра Головина лучшим российским игроком в 2023 году.
Фото: ФК "Монако"