Матчи Скрыть

Семин назвал Головина лучшим российским футболистом в 2023 году

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал полузащитника "Монако" Александра Головина лучшим российским игроком в 2023 году.
Фото: ФК "Монако"
"Лучший российский футболист 2023 года - Александр Головин. Сейчас он номер один, рядом с ним никто не стоит", - приводит слова Семина Sport24.

Головин провел 15 матчей за "Монако" во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Полузащитника признавали лучшим игроком в составе "монегасков" в сентябре, октябре и ноябре. Интернет-портал Transfermakt оценивает Александра в 30 миллионов евро, что делает Головина самым дорогим российским игроком.

Сёмин Головин Монако
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится