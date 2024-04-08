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Мостовой - об интервью Кузяева на французском языке: я посмеялся, но он огромный молодец, что не застеснялся

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об интервью полузащитника "Гавра" Далера Кузяева на французском языке.
Фото: GETTY IMAGES
"Посмеялся над интервью Далера. Но он огромный молодец, что не застеснялся. Вышел на телевидение и показал свой уровень. Зная Далера, ему много не надо во Франции. Тренировка, фортепиано он любит, а теперь и французский появился", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Далер Кузяев перешел во французский "Гавр" из петербургского "Зенита" летом 2023 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне российский полузащитник провел 27 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в девять миллионов евро. После 28-ми сыгранных туров "Гавр" занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 очков.

Далер Кузяев Гавр Александр Мостовой
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