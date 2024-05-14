Мбаппе признан лучшим игроком сезона в Лиге 1

Назван лучший игрок сезона в чемпионате Франции.

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Нападающий “ПСЖ” Килиан Мбаппе стал лучшим игроком Франции в текущем сезоне по версии футболистов и тренеров Франции. Об этом сообщила пресс-служба UNFP.



Отметим, что в текущем сезоне Мбаппе вместе с “ПСЖ” стал чемпионом французской Лиги 1. Он провел в чемпионате в общей сложности 29 игр. В них Килиан отметился 27 голами.



Напомним, после завершения текущего сезона Мбаппе покинет стан “ПСЖ”. Ожидается, что он на правах свободного агента перейдет в мадридский “Реал”.

