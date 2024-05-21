"Головин справедливо признан лучшим игроком "Монако". Он внёс огромный вклад в попадание команды в Лигу чемпионов. Останется ли он в клубе? Думаю, у "Монако" будут предложения по нему, но с ним вряд ли захотят расстаться. Головин очень нужен в Лиге чемпионов!" - сказал Самбу.
"Монако", в составе которого с 2018-го года выступает российский полузащитник Александр Головин, занял 2-е место в чемпионате Франции, уступив лишь ПСЖ, и квалифицировался в групповой этап Лиги Чемпионов на будущий сезон. Александр Головин принял участие в 25-ти матчах Лиги 1, в которых отличился 6-ю голами, а также отдал 6 результативных передач.
В весенней части сезона Александр Головин получил травму, которая не позволила ему помочь команде на финише сезона. Болельщики "Монако", однако, признали россиянина лучшим игроком команды по итогам года. Трансферная стоимость Головина, по данным Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.
Источник: "Евро-футбол"
Моссама Самбу: думаю, у "Монако" будут предложения по Головину, но он нужен в Лиге чемпионов
Экс-защитник "Монако" Моссама Самбу прокомментировал игру россиянина Александра Головина в составе "монегасков" в текущем сезоне.
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