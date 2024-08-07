"Он выглядел в этой игре очень уверенно, а те два мяча, которые он пропустил, не были его ошибкой. Это был выход один в один и хороший удар с линии штрафной в угол, а это непростой мяч для вратаря. Понравилось, как он уверенно руководил командой, когда она находилась в обороне", — приводит слова Кафанова "Матч ТВ".
7 августа Матвей Сафонов отыграл все 90 минут в товарищеском матче французского "ПСЖ" против австрийского "Штурма". Игра завершилась вничью (2:2). 25-летний россиянин перешёл в состав французского клуба летом этого клуба. "ПСЖ" выкупил вратаря у "Краснодара" за 20 млн евро.
Кафанов - о дебюте Сафонова за "ПСЖ": он выглядел уверенно, пропущенные мячи - не его ошибки
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал первую игру Матвея Сафонова в составе французского "ПСЖ".
Фото: Global Look Press