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Стало известно, когда хавбек сборной России Кузяев вернется в расположение "Гавра"

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Отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева Адьям Кузяев рассказал, когда футболист вернется во Францию из расположения сборной России.
Фото: "Матч ТВ"
"Сегодня Далер вылетит во Францию и вернется в расположение клуба", - приводит "Матч ТВ" слова Адьяма Кузяева.

Напомним, ранее сегодня, 8 сентября, сообщалось о том, что сборная России вернулась в Москву из Вьетнама, где должна была провести товарищескую игру против национальной команды Таиланда. Встреча не состоялась из-за надвигающегося на страну тайфуна.

В четверг, 5 сентября, команда Валерия Карпина разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0. Кузяев провел полный матч и отличился забитым мячом.

Далер Кузяев Гавр Лига 1 Сборная России
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