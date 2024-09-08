"Сегодня Далер вылетит во Францию и вернется в расположение клуба", - приводит "Матч ТВ" слова Адьяма Кузяева.
Напомним, ранее сегодня, 8 сентября, сообщалось о том, что сборная России вернулась в Москву из Вьетнама, где должна была провести товарищескую игру против национальной команды Таиланда. Встреча не состоялась из-за надвигающегося на страну тайфуна.
В четверг, 5 сентября, команда Валерия Карпина разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0. Кузяев провел полный матч и отличился забитым мячом.
Стало известно, когда хавбек сборной России Кузяев вернется в расположение "Гавра"
Отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева Адьям Кузяев рассказал, когда футболист вернется во Францию из расположения сборной России.
Фото: "Матч ТВ"