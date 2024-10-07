"Был бы я руководителем, то Головин бы не получил такой длительный контракт в "Монако". Через год-два у него может пропасть мотивация и будет ходить по полю, а деньги платить ему надо большие. Не очень разумное решение от руководства клуба. Для Головина одни плюсы: хорошая зарплата, неплохая команда, отличный город, который входит в зону безналогового обложения, в отличие от всей Франции", - приводит слова Селюка Legalbet.
4 октября "Монако" объявил о продлении срока действия контракта с российским полузащитником Александром Головиным до конца сезона-2028/29. Предыдущее соглашение между игроком и клубом истекало летом 2026 года.
28-летний игрок сборной России к настоящему времени в составе "Монако" принял участие в 210 матчах, в которых сумел 31 раз поразить ворота соперников и 39 раз отметиться результативными передачами. Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, когда монегаски выкупили его у московского ЦСКА за 30 млн евро.
"Через год-два будет ходить по полю". Селюк раскритиковал "Монако" за продление контракта с Головиным
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал руководство футбольного клуба "Монако" за продление контракта с российским полузащитником Александром Головиным.
Фото: ФК "Монако"