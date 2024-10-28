"Он попал в расширенный список, где миллион вратарей. Думаю, что в силу юридических обстоятельств и личных причин Сафонов не прилетит в расположение сборной России", - приводит слова Нигматуллина "РБ Спорт".
Вратарь сборной России Матвей Сафонов перебрался в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, чемпионы Франции заплатили за переход россиянина 20 миллионов евро. Сам игрок заключил со своим новым клубом 5-летний контракт.
В июне в прессе появлялась информация о том, что трансфер Сафонова в "ПСЖ" может сорваться из-за долга Сафонова перед бывшей женой по алиментам. Сообщалось, что футболисту был запрещен выезд из страны из-за долга в размере 60-ти миллионов рублей.
В ноябре 2024-го года сборная России проведет два товарищеских матча: против Брунея 15-го ноября в Краснодаре и против Сирии 19-го числа в Волгограде. Матвей Сафонов был включен тренерским штабом сборной в расширенный состав наряду с 5-ю голкиперами из РПЛ.
Нигматуллин: Сафонов попал в расширенный список, где миллион вратарей. Думаю, он не прилетит в сборную России
Экс-вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал включение голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.
Фото: официальный сайт РФС