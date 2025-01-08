«В основном за последние годы всё во Франции выиграл «ПСЖ». Влияет то, что у клуба намного больше денег и дорогих игроков. То же было и с «Манчестер Сити». Не знаю, обидно ли Головину сидеть без трофеев. Но он играет, находится в «Монако» на первых ролях и недавно продлил контракт. Значит, это его устраивает», — заявил Бут в интервью «Чемпионату».
Александр Головин выступает за «Монако» с сезона 18/19. Он перешёл в «Монако» из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. 4 октября 2024 года 28-летний футболист продлил свой контракт с «Монако» до 30 июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость Головина оценивается в 30 миллионов. Он является одним из капитанов «Монако».
В последний раз «Монако» выигрывал трофей в сезоне 2016/17, когда они стали чемпионами. В текущем сезоне Головин провёл 20 матчей за свою команду, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Недавно состоялся финал Суперкубка Франции, в котором «Монако» встретился с ПСЖ. Парижский клуб одержал победу со счётом 1:0 и завоевал свой очередной трофей. Головин вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле 72 минуты.
Владимир Бут: продление контракта с "Монако" подтверждает, что Головина устраивает игра без трофеев
Обладатель Кубка европейских чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут прокомментировал решение полузащитника Александра Головина продлить контракт с «Монако», несмотря на отсутствие трофеев в клубе.
Фото: ФК "Монако"