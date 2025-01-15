Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Арсенал
23:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
0 - 1 0 1
Болонья1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Унион
0 - 2 0 2
Аугсбург1 тайм
Бавария
3 - 0 3 0
Хоффенхайм1 тайм
Вердер
1 - 1 1 1
Хайденхайм1 тайм
Штутгарт
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг1 тайм

Кубок Испании

Новости
Альмерия
2 - 1 2 1
Леганес2 тайм
Понтеведра
0 - 1 0 1
Хетафе2 тайм
Барселона
23:00
БетисНе начат
Эльче
23:30
АтлетикоНе начат

Головин: Сафонов супердоволен в "ПСЖ", говорит, что большая разница в уровне

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о разговоре с вратарём французского "ПСЖ" Матвеем Сафоновым.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Я спрашивал, как у него с адаптацией, как что, где живёт и так далее. Он там супердоволен, говорит, что большая разница в уровне. Поговорили в принципе о таких бытовых моментах, и всё. Пока, понятно, тяжело, не адаптировался, ещё не так комфортно себя чувствует в быту и так далее. Но это нормально, он ещё очень мало времени там провёл", - приводит слова Головина "Советский спорт".

Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года, когда парижане выкупили вратаря сборной России и футбольного клуба "Краснодар" (сумма компенсации составила 20 млн евро). Контракт между футболистом и клубом был подписан на срок до конца сезона-2028/29.

После перехода 25-летний голкипер в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых трижды отстоял "на ноль", а в других играх всего пропустил 6 голов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится