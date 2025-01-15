"Я спрашивал, как у него с адаптацией, как что, где живёт и так далее. Он там супердоволен, говорит, что большая разница в уровне. Поговорили в принципе о таких бытовых моментах, и всё. Пока, понятно, тяжело, не адаптировался, ещё не так комфортно себя чувствует в быту и так далее. Но это нормально, он ещё очень мало времени там провёл", - приводит слова Головина "Советский спорт".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года, когда парижане выкупили вратаря сборной России и футбольного клуба "Краснодар" (сумма компенсации составила 20 млн евро). Контракт между футболистом и клубом был подписан на срок до конца сезона-2028/29.
После перехода 25-летний голкипер в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых трижды отстоял "на ноль", а в других играх всего пропустил 6 голов.
Головин: Сафонов супердоволен в "ПСЖ", говорит, что большая разница в уровне
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о разговоре с вратарём французского "ПСЖ" Матвеем Сафоновым.
Фото: ФК "ПСЖ"