"Это бессменный чемпион Франции, но переход Хвичи можно назвать достаточно сложным, потому что его в "Наполи" буквально боготворили, он был для болельщиков неаполитанцев вторым Марадоной. Он пришел — и клуб сразу стал чемпионом, у него великолепная статистика. Считаю, что были все основания, чтобы предложить ему лучшие условия в итальянском клубе, но не получилось", - цитирует Семина "Матч ТВ".
Вчера, 17-го января, Хвича Кварацхелия перешел в "ПСЖ" из "Наполи" за 70 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне нападающий провел за итальянский клуб во всех турнирах 19 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 85 миллионов евро.
На счету Кварацхелии 40 матчей в составе сборной Грузии и 17 забитых голов. Напомним, что ранее Хвича выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив". Нападающий является чемпионом Италии, а также обладателем Кубка России в составе "железнодорожников".
После 17-ти сыгранных туров парижане располагаются на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 43-мя набранными очками в своем активе.
"Он был вторым Марадоной". Юрий Семин высказался о переходе Кварацхелии в "ПСЖ"
Российский тренер Юрий Семин высказался о переходе Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"