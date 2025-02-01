Кузяев вряд ли сыграет в матче 20-го тура Лиги 1 против "Анже"

Адьям Кузяев, отец хавбека "Гавра" Далера Кузяев, рассказал, что футболист, скорее всего, не примет участия в очередном матче чемпионата Франции.

Фото: Global Look Press





Напомним, российский полузащитник "Гавра" Далер Кузяев получил травму голеностопа и пропустил три последних тура чемпионата Франции.



Встреча в рамках 20-го тура Лиги 1, в которой "Анже" примет на своем поле "Гавр", запланирована на воскресенье, 2 февраля.



В текущем сезоне Кузяев принял участие в 13 играх Лиги 1 и Кубка Франции, в которых отметился одним голом. Контракт игрока истекает летом этого года. "Далер Кузяев продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа и вряд ли сыграет в матче с "Анже", - приводит слова Адьяма Кузяева "Матч ТВ" Напомним, российский полузащитник "Гавра" Далер Кузяев получил травму голеностопа и пропустил три последних тура чемпионата Франции.Встреча в рамках 20-го тура Лиги 1, в которой "Анже" примет на своем поле "Гавр", запланирована на воскресенье, 2 февраля.В текущем сезоне Кузяев принял участие в 13 играх Лиги 1 и Кубка Франции, в которых отметился одним голом. Контракт игрока истекает летом этого года.

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