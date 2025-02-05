"Какая-то иерархия существует в "ПСЖ". Конкурент у Сафонова серьёзный. Но мне нравится его посыл к работе, что он не пришёл вторым голкипером в команду. Мне это очень импонирует. У него правильный настрой. Если брать их футбольные качества, то сложно тягаться с Доннаруммой", - приводит слова Гордеева Legalbet.
Российский голкипер Матвей Сафонов с июня 2024 года выступает за французский "ПСЖ", который приобрел футболиста у "Краснодара" за 20 миллионов евро и заключил с ним трудовое соглашение на срок до конца сезона-2028/29.
После перехода Сафонов в составе новой команды в общей сложности принял участие в 9 официальных матчах (5 матчей - в Лиге 1, 2 матча - в Кубке Франции, 2 матча - в Лиге чемпионов), в которых четыре раза отыграл "на ноль", а в остальных пяти матчах всего пропустил 6 голов.
Гордеев: по футбольным качествам Сафонову в "ПСЖ" сложно тягаться с Доннаруммой
Российский тренер Андрей Гордеев поделился своим мнением о выступлении в составе французского "ПСЖ" вратаря сборной России Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"