"Доннарумма не всегда хорошо играет, допускает ошибки очень часто. Им болельщики были недовольны. Сафонов сильнее, чем Доннарумма. Он должен завоевать место в стартовом составе и быть первым вратарем команды. Матвей справится с этой конкуренцией", - цитирует Наумова "Матч ТВ".
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 10 матчей, пропустил 6 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 5-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего вратаря в 22 миллиона евро.
После 22-х сыгранных туров "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 56-ю набранными очками. В 23-м туре Лиги 1 парижане сыграют на выезде с "Лионом".
Наумов: Сафонов должен завоевать место в стартовом составе "ПСЖ" и быть первым вратарем. Он сильнее Доннаруммы
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"