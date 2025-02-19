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Канчельскис назвал условие, при котором Сафонов станет основным вратарем "ПСЖ"

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис назвал условие, при котором голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов станет основным вратарем французского "ПСЖ".
Фото: телеграм-канал Сафонова
"Думаю, Сафонов станет основным вратарем "ПСЖ", если Доннарумма не продлит контракт. Матвей способен стать первым номером, но для этого должен сложиться ряд факторов", — приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

Российский вратарь Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в июне 2024 года, когда парижане выкупили его у футбольного клуба "Краснодар" за 20 миллионов евро. С тех пор 25-летний голкипер в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 10 официальных матчах, в которых 5 раз оставил ворота в неприкосновенности. В остальных 5 матчах Сафоновым было пропущено всего 6 голов.

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