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Кузяев вернулся в общую группу "Гавра" спустя 2 месяца

Технический директор "Гавра" Мохамед Эль-Харраз поделился информацией о восстановлении полузащитника Далера Кузяева после травмы.
Фото: ФК "Гавр"
"У Далера была травма ноги. Он возобновил тренировки в общей группе", - приводит слова Эль-Харраза "ВсеПроСпорт".

Далер Кузяев в последний раз появлялся на поле 5 января в матче 16 тура французской Лиги 1 против "Марселя" (1:5).

В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в13 матчах за "Гавр" и отличился одним забитым мячом за 645 игровых минут.

В следующем туре чемпионата Франции команда Кузяева примет 9 марта дома "Сент-Этьен".

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