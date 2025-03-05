"У Далера была травма ноги. Он возобновил тренировки в общей группе", - приводит слова Эль-Харраза "ВсеПроСпорт".
Далер Кузяев в последний раз появлялся на поле 5 января в матче 16 тура французской Лиги 1 против "Марселя" (1:5).
В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в13 матчах за "Гавр" и отличился одним забитым мячом за 645 игровых минут.
В следующем туре чемпионата Франции команда Кузяева примет 9 марта дома "Сент-Этьен".
Кузяев вернулся в общую группу "Гавра" спустя 2 месяца
Технический директор "Гавра" Мохамед Эль-Харраз поделился информацией о восстановлении полузащитника Далера Кузяева после травмы.
Фото: ФК "Гавр"