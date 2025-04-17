«Болею за Антоху. Если не получается увидеть матч, смотрю обзоры. По оценкам Миранчук один из лучших в «Сьоне» каждый раз. Надеюсь и верю, что он останется в Европе, но ещё перейдёт в клуб и лигу выше уровнем.
Швейцария — трамплинчик для него. Антон уже состоявшийся футболист. Он и в «ПСЖ» или «Монако» не худшим был бы. Но к европейскому футболу нужно адаптироваться — тут другая интенсивность игры, тренировочный процесс. Мне кажется, «Сьон» для этого вполне подходит. Верю, что он ещё пойдёт на повышение», — заявил Лысцов «Чемпионату».
Антон Миранчук присоединился к швейцарскому клубу «Сьон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он уже сыграл 20 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативных передачи. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 3 миллиона евро.
После 32 туров «Сьон» занимает девятое место среди 12 команд в чемпионате Швейцарии, набрав 36 очков.
Лысцов: Антон Миранчук был бы не худшим в "ПСЖ" или "Монако"
Бывший защитник «Локомотива» Виталий Лысцов уверен, что Антон Миранчук способен выступать за клубы топ-уровня, включая «ПСЖ» и «Монако».
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