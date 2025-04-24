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Источник: Сафонову разрешено судом проводить с дочкой два дня в году

Суд выдал разрешение вратарю "ПСЖ" Матвею Сафонову видеться с дочкой на Новый год и ее день рождения.
Фото: Getty Images
Как утверждает источник, голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов получил судебное решение, по которому ему полагается проводить с родной дочкой лишь два дня в году. Сообщается, что в остальное время Сафонову разрешено видеться с дочкой только в присутствии бывшей жены. При этом такие встречи могут длиться не больше двух часов.

Сафонов сам обратился в суд, чтобы добиться права на общение с дочкой из-за постоянных отказов со стороны экс-супруги Анастасии. Вратарь утверждал, что бывшая жена мешает ему видеться с дочерью и общаться по телефону.

Таким образом суд лишь частично удовлетворил иск футболиста. Сафонову запретили выезжать с дочкой за границу, а также проводить с ней более одного дня. При этом вратарю разрешили созваниваться с ней по телефону два раза в месяц. Полноценный день с дочкой Сафонов сможет провести только на Новый год и ее день рождения. В остальное время – только с 10:00 до 11:00 также два раза в месяц по воскресеньям в присутствии жены.

Сафонов развелся с бывшей женой Анастасией в 2021 году. Пара до сих пор продолжает судиться по различным семейным вопросам. В июне прошлого года экс-игрок "Краснодара" перешел во французский клуб.

Источник: Baza

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