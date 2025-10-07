Кафанов - о Сафонове в "ПСЖ": думаю, Матвей будет играть и серия эта будет длительной

"Думаю, Матвей будет играть и серия эта будет длительной. После зимней паузы они определятся. Мы не можем не поддержать Матвея и не вызвать его в сборную. Чтобы понять, кто основной, нужна длительная серия игр. Что касается Матвея, то он готов", - сказал тренер в интервью "Совспорту".
Матвей Сафонов присоединился к парижскому клубу в начале июля 2024 года. В текущем сезоне вратарь не сыграл ни одной игры. В сезоне-2024/2025 на счету голкипера 17 матчей, в 7-ми из них он отыграл на ноль.
В начале сентября "ПСЖ" попрощался с Джанлуиджи Доннаруммой. На данный момент основным вратарем команды является Люка Шевалье. В сборной России Матвей Сафонов провел 15 игр и пропустил 8 мячей. Дебют состоялся 1 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Польши.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выразил уверенность, что Матвей Сафонов получит игровую практику в "ПСЖ" в текущем сезоне.
Фото: РФС