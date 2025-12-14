Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
ТоттенхэмЗавершен
Сандерленд
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 3 0 3
Манчестер СитиЗавершен
Вест Хэм
2 - 3 2 3
Астон ВиллаЗавершен
Брентфорд
1 - 0 1 0
Лидс2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
4 - 0 4 0
ОвьедоЗавершен
Сельта
2 - 0 2 0
АтлетикЗавершен
Леванте
Перенесён
Вильярреал
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
2 - 2 2 2
СассуолоЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
ВеронаЗавершен
Дженоа
0 - 2 0 2
Интер1 тайм
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Бавария
1 - 2 1 2
Майнц2 тайм
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Лорьян2 тайм
Осер
3 - 4 3 4
Лилль2 тайм
Ланс
2 - 0 2 0
Ницца2 тайм
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Ташуев: Сафонов сделал первый шажок на пути к статусу основного вратаря "ПСЖ"

Российский тренер Сергей Ташуев поделился мыслями об игре вратаря Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: телеграм-канал Сафонова
"Большой спорт - это конкурентная среда. Наш российский вратарь играет в лучшем клубе мира. Если он выиграет конкуренцию у Шевалье, для нас это большой плюс, как и для всего российского футбола. Матвею нужно доказывать дальше. Он сделал первый шажок на пути к статусу основного вратаря "ПСЖ", - сказал Ташуев.

Вчера, 13 декабря, российский голкипер Матвей Сафонов в третьем матче подряд вышел в стартовом составе "Пари Сен-Жермен" на гостевую игру в рамках 16-го тура французской Лиги 1 против "Метца" (3:2). Восстановившийся после повреждения вратарь Люка Шевалье остался в запасе.

На счету Сафонова в этом сезоне два пропущенных мяча в трех встречах. Также в активе российского футболиста две игры, в которых он оставил ворота в неприкосновенности.

Источник: "Чемпионат"

