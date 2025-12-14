Ташуев: Сафонов сделал первый шажок на пути к статусу основного вратаря "ПСЖ"

"Большой спорт - это конкурентная среда. Наш российский вратарь играет в лучшем клубе мира. Если он выиграет конкуренцию у Шевалье, для нас это большой плюс, как и для всего российского футбола. Матвею нужно доказывать дальше. Он сделал первый шажок на пути к статусу основного вратаря "ПСЖ", - сказал Ташуев.
Вчера, 13 декабря, российский голкипер Матвей Сафонов в третьем матче подряд вышел в стартовом составе "Пари Сен-Жермен" на гостевую игру в рамках 16-го тура французской Лиги 1 против "Метца" (3:2). Восстановившийся после повреждения вратарь Люка Шевалье остался в запасе.
На счету Сафонова в этом сезоне два пропущенных мяча в трех встречах. Также в активе российского футболиста две игры, в которых он оставил ворота в неприкосновенности.
Российский тренер Сергей Ташуев поделился мыслями об игре вратаря Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: телеграм-канал Сафонова