Агент объяснил, почему у Семака будут проблемы с Дураном: у него нет авторитета

Футбольный агент Рамил Адигезалов предположил, сможет ли Джон Дуран адаптироваться в "Зените".

Фото: ФК "Зенит"

А у Семака точно будут проблемы. Мы все видели, что со звездами он не справляется. У него нет авторитета среди звездных легионеров. Уже было много эпизодов, когда ему то руку не пожмут, то кто-то там по-бразильски оскорбит на бровке, то с отпуска возвращаются на месяц позже.