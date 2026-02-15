Агент объяснил, почему у Семака будут проблемы с Дураном: у него нет авторитета

- Слишком рано он (Дуран - Прим.) получил большие деньги, они вскружили ему голову. Скорее всего, он поймал звезду… 22 года, саудовские деньги – мы сами понимаем, что любой молодой человек, наверное, не сможет устоять перед этим.
А у Семака точно будут проблемы. Мы все видели, что со звездами он не справляется. У него нет авторитета среди звездных легионеров. Уже было много эпизодов, когда ему то руку не пожмут, то кто-то там по-бразильски оскорбит на бровке, то с отпуска возвращаются на месяц позже.
У Семака будут большие проблемы с ним. Я, конечно, хочу ошибаться, но я почти уверен, что Дуран не заиграет в России, - приводит слова Адигезалова "Спорт День за Днем".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона. Ранее колумбийский форвард выступал за турецкий "Фенербахче" и английскую "Астон Виллу". В текущем сезоне нападающий вышел на поле в составе турецкого клуба в 21 матче и записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 32 миллиона евро, на счету Дурана 17 матчей в составе национальной команды Колумбии и три забитых гола.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками. В 19 туре чемпионата России сине-бело-голубые примут на домашнем стадионе калининградскую "Балтику", которая располагается на пятой строчке с 35 баллами в своем активе.