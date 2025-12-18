Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Семин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем "ПСЖ"

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре Матвея Сафонова за "Пари Сен-Жермен" в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Фото: Getty Images
Вчера, 17 декабря, французский "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара игроков бразильской команды.

"Эмоции самые лучшие. Матвей Сафонов представляет "Краснодар", нашу лигу и сборную России. Нужно отметить и тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Сафонов дождался своего шанса. Это выдающийся успех! У Матвея большие шансы продолжать играть в стартовом составе "ПСЖ", — передает слова Семина "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Матвей Сафонов провел 4 матча. До игры с "Фламенго" он защищал ворота парижан в играх с "Ренном" (5:0), "Атлетиком" (0:0) и "Мецем" (3:2).

