Тренер "Зенита": у Вендела все нормально с дисциплиной

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра высказался об опоздании Вендела на сборы команды.
Фото: ФК "Зенит"
Специалист отметил, что игрок уже набрал кондиции.

"Вендел? Он опоздал чуть-чуть, заплатил штраф, но уже набрал кондиции.
С ним все в порядке, с дисциплиной все нормально", - сказал Оливейра "Спорт-Экспресс".


Ранее стало известно, что Вендел опоздал на тренировочные сборы "Зенита" на семь дней.

Полузащитник выступает в составе сине-бело-голубых с начала октября 2020 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Опубликовал:
