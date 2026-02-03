Тренер "Зенита": у Вендела все нормально с дисциплиной

"Вендел? Он опоздал чуть-чуть, заплатил штраф, но уже набрал кондиции.
С ним все в порядке, с дисциплиной все нормально", - сказал Оливейра "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно, что Вендел опоздал на тренировочные сборы "Зенита" на семь дней.
Полузащитник выступает в составе сине-бело-голубых с начала октября 2020 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.