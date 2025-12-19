Мор считает, что у Сафонова и Шевалье равные шансы на основу "ПСЖ"

В среду, 17 декабря, благодаря четырем отбитым пенальти Сафонова в послематчевой серии "ПСЖ" обыграл бразильский "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка ФИФА (1:1, по пенальти 2:1).
"Надеюсь, что теперь Сафонов будет первым номером "ПСЖ". До этого финала к нему претензий не было, но мне казалось, что Шевалье вернется и будет первым при любом раскладе. Но теперь у Луиса Энрике будет головная боль. Как мне кажется, шансы стали равными, а до этого преимущество было у Шевалье", — приводит слова Мора "Матч ТВ".
Всего в текущем сезоне Матвей Сафонов провел за "ПСЖ" 4 матча, в двух из которых сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. В оставшихся двух встречах россиянин пропустил 3 мяча.
Бывший футболист Эдуард Мор порассуждал о шансах Матвея Сафонова стать основным вратарем "Пари Сен-Жермен".
