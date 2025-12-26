Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
НьюкаслНе начат

Клуб Лиги 1 предложил 20 млн евро за Карраскаля, но получил отказ

Французский "Марсель" предпринял попытку подписать атакующего полузащитника "Фламенго" Хорхе Карраскаля.
Фото: ФК "Динамо"
По информации издания Globo, клуб Лиги 1 направил бразильской стороне официальное предложение в размере 20 миллионов евро.

Однако руководство "Фламенго" отказалось рассматривать вариант с продажей колумбийского футболиста. Как отмечает источник, бразильский клуб настроен сохранить нынешний состав и не планирует расставаться с ключевыми исполнителями.

Карраскаль перешел в "Фламенго" летом 2025 года из "Динамо" и за это время провел 24 матча, отметившись тремя забитыми мячами и пятью ассистами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится