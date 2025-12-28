"ПСЖ" Сафонова признан лучшим клубом мира

На церемонии Globe Soccer Awards, которая прошла в Дубае, был объявлен победитель в номинации лучший мужской клуб 2025 года.

Фото: ФК "ПСЖ"





Им стал французский гранд - "ПСЖ". Такое признание стало итогом выдающегося сезона для парижской команды. В течение года клуб завоевал шесть трофеев - все титулы во Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок. Отметим, что в составе "ПСЖ" выступают российский вратарь Матвей Сафонов, который ранее был игроком "Краснодара", а также грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, ранее защищавший цвета "Локомотива" и "Рубина".