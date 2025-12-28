Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

"ПСЖ" Сафонова признан лучшим клубом мира

На церемонии Globe Soccer Awards, которая прошла в Дубае, был объявлен победитель в номинации лучший мужской клуб 2025 года.
Фото: ФК "ПСЖ"
Им стал французский гранд - "ПСЖ". Такое признание стало итогом выдающегося сезона для парижской команды. В течение года клуб завоевал шесть трофеев - все титулы во Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок.

Отметим, что в составе "ПСЖ" выступают российский вратарь Матвей Сафонов, который ранее был игроком "Краснодара", а также грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, ранее защищавший цвета "Локомотива" и "Рубина".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится