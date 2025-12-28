Агент Барбоза: Сафонов - уникальный вратарь, у него большое будущее

По словам агента, развитие ситуации с вратарской линией "ПСЖ" постепенно подводило к тому, что именно Сафонов должен занять место в стартовом составе.
- Финал Межконтинентального кубка окончательно расставил все точки над "i". Теперь понятно, что Сафонов - уникальный голкипер, у него впереди большое будущее, - цитирует Барбозу "Матч ТВ".
В этом сезоне Матвей выходил на поле в четырёх поединках "ПСЖ", в которых пропустил три гола. В двух встречах вратарь смог сохранить ворота "сухими". Сейчас он восстанавливается после травмы руки. Сообщалось, что воспитанник "Краснодара" вернется в строй в январе.
