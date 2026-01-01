"Думаю, не надо объяснять почему". Губерниев назвал героя года в российском футболе

"На международную арену мы пока не возвращаемся, особых перспектив на данный момент в футболе нет. Второй чемпионат мира пройдет без нас. Чемпионат России неплохой, хорошая борьба. Герой года - Матвей Сафонов! Я думаю, не надо объяснять почему", - сказал Губерниев.
Вратарь сборной России Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2024 года и подписал контракт с французским клубом до 2029-го. В этом сезоне 26-летний голкипер принял участие в 4 матчах за парижскую команду во всех турнирах, дважды отыграл на ноль и пропустил три мяча.
Напомним, в декабре Сафонов отразил четыре подряд пенальти в серии одиннадцатиметровых ударов и помог "ПСЖ" обыграть "Фламенго" и завоевать Межконтинентальный кубок.
Источник: "Чемпионат"
Фото: телеграм-канал Сафонова