Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
16:00
ЧелябинскНе начат

Луис Энрике одержал 100-ю победу во главе "ПСЖ"

"ПСЖ" уверенно разобрался с "Лиллем" в матче 18-го тура чемпионата Франции. Игра на "Парк де Пренс" завершилась победой парижан со счётом 3:0.
Фото: ФК "ПСЖ"
Этот результат стал особенным для главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике - для испанского специалиста победа над "Лиллем" стала сотой во главе команды.

С момента назначения Энрике летом 2023 года парижский клуб собрал внушительную коллекцию трофеев, включая титулы Лиги 1, Кубок Франции и Суперкубок страны, а также победы на европейской арене.

