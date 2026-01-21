"Надо просто подождать и посмотреть". Чанов - о возможном уходе Головина из "Монако"

"Думаю, здесь лучше спросить у Саши, что он хочет. Вполне возможно, что Головина всё устраивает в "Монако" — и условия, и отношения. Сейчас надо просто подождать и посмотреть на ситуацию с результатами команды. Куда это всё развернётся, как оно пойдёт", - приводит слова Чанова "Чемпионат".
Александр Головин выступает за "Монако" c 2018 года, россиянин провел за клуб во всех турнирах 251 матч и записал на свой счет 36 забитых мячей и 41 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в 18 миллионов евро, контракт игрока с монегасками рассчитан до лета 2029 года.
Фото: GETTY IMAGES