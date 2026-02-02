Матчи Скрыть

Сафонов отразил больше всех пенальти среди вратарей топ-5 лиг

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов вышел на первое место среди голкиперов топ-5 европейских лиг по количеству отражённых пенальти в текущем сезоне.
Фото: ФК "ПСЖ"
В матче 20-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга" российский голкипер справился с 11-метровым ударом, отразив пенальти на 20-й минуте встречи.

Этот сейв стал для Сафонова пятым отражённым пенальти во всех турнирах сезона. Ранее он четырежды выручил команду в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка ФИФА против "Фламенго".

Всего в нынешнем сезоне Сафонов отразил 5 из 7 пенальти с учётом ударов в игровое время и послематчевых серий. Этот показатель является лучшим среди всех вратарей клубов топ-5 европейских чемпионатов.

Источник: Opta

