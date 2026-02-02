"Ювентус" арендовал Бога у "Ниццы"

"Ювентус" официально объявил о переходе нападающего Жереми Бога.

Фото: ФК "Ницца"

Информацию о трансфере опубликовала пресс-служба туринского клуба.



Футболист перебрался в "Ювентус" из "Ниццы" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа. В случае её активации сумма трансфера составит 4,8 млн евро.



В текущем сезоне Бога провёл 20 матчей за "Ниццу" во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ювентус