Информацию о трансфере опубликовала пресс-служба туринского клуба.
Футболист перебрался в "Ювентус" из "Ниццы" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа. В случае её активации сумма трансфера составит 4,8 млн евро.
В текущем сезоне Бога провёл 20 матчей за "Ниццу" во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.
"Ювентус" арендовал Бога у "Ниццы"
Фото: ФК "Ницца"