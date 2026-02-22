Стало известно, какое впечатление Сафонов производит на Энрике - L'Equipe

В тренерском штабе "ПСЖ" высоко оценивают психологическую устойчивость Матвея Сафонова.

Фото: ФК "ПСЖ"

По данным L'Equipe, Луис Энрике обращает внимание не только на игровые показатели голкиперов, но и на их поведение в стрессовых ситуациях. Сообщается, что российский вратарь производит более спокойное и уверенное впечатление в напряжённых матчах.



В отличие от него, Люка Шевалье, по мнению тренерского штаба "ПСЖ", иногда демонстрирует излишнюю нервозность и эмоционально реагирует при взаимодействии с защитниками.



В текущем сезоне российский голкипер провёл 10 матчей за парижан во всех турнирах, пропустил 10 мячей и четыре раза сохранил ворота "сухими". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.