Известна позиция Кейна по возможному переходу в "Барселону" - источник

Слухи о возможном переходе Гарри Кейна в "Барселону" не соответствуют действительности.

Фото: Getty Images

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, нападающий "Баварии" не рассматривает вариант переезда в каталонский клуб ближайшим летом, и такой трансфер сейчас не планируется.



По информации источника, мюнхенский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с форвардом и уже начал предварительные переговоры о новом контракте. При этом сам игрок открыт к тому, чтобы остаться в Германии.



Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года. Всего он провёл за клуб 132 матча и забил 128 голов.

