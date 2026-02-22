Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, нападающий "Баварии" не рассматривает вариант переезда в каталонский клуб ближайшим летом, и такой трансфер сейчас не планируется.
По информации источника, мюнхенский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с форвардом и уже начал предварительные переговоры о новом контракте. При этом сам игрок открыт к тому, чтобы остаться в Германии.
Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года. Всего он провёл за клуб 132 матча и забил 128 голов.
Известна позиция Кейна по возможному переходу в "Барселону" - источник
Слухи о возможном переходе Гарри Кейна в "Барселону" не соответствуют действительности.
Фото: Getty Images