Рыбус объяснил преимущество "Локомотива" в борьбе за титул

- "Локомотиву" бороться за победу в РПЛ удобнее, чем "Зениту" и "Краснодару". От первого места его отделяют всего три очка. Чтобы их заработать, надо одержать одну победу.
Нет такого же давления, как на "Зенит" и "Краснодар". Мусаев хочет защитить чемпионское звание, а Семак хочет вернуть его, - передаёт слова бывшего игрока Metaratings.
После 18 туров "Локомотив" занимает третье место в таблице РПЛ, имея в активе 37 очков. На второй строчке идёт "Зенит" с 39 баллами, а лидирует в чемпионате "Краснодар", набравший 40 очков.
Весеннюю часть сезона московская команда возобновит домашним матчем против "Пари НН".