Рыбус объяснил преимущество "Локомотива" в борьбе за титул

Мацей Рыбус оценил положение "Локомотива" в чемпионской гонке и объяснил, почему московской команде может быть проще бороться за титул, чем прямым конкурентам.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший защитник железнодорожников считает, что психологический фактор способен сыграть ключевую роль в концовке сезона.

- "Локомотиву" бороться за победу в РПЛ удобнее, чем "Зениту" и "Краснодару". От первого места его отделяют всего три очка. Чтобы их заработать, надо одержать одну победу.

Нет такого же давления, как на "Зенит" и "Краснодар". Мусаев хочет защитить чемпионское звание, а Семак хочет вернуть его, - передаёт слова бывшего игрока Metaratings.

После 18 туров "Локомотив" занимает третье место в таблице РПЛ, имея в активе 37 очков. На второй строчке идёт "Зенит" с 39 баллами, а лидирует в чемпионате "Краснодар", набравший 40 очков.

Весеннюю часть сезона московская команда возобновит домашним матчем против "Пари НН".

