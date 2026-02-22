Матчи Скрыть

"Рома" уверенно разобралась с "Кремонезе"

"Рома" уверенно взяла три очка в домашнем матче 26-го тура Серии А, разгромив "Кремонезе" со счётом 3:0.
Фото: Football Italia
Долгое время счёт оставался неизменным, однако во втором тайме римляне дожали соперника. На 59-й минуте Брайан Кристанте открыл счёт, затем сам выступил ассистентом - на 77-й минуте после его передачи отличился Эван Н’Дика. Окончательный счёт на 86-й минуте установил Никколо Пизилли.

Победа позволила "Роме" набрать 50 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице. "Кремонезе" с 24 баллами остаётся на 16-й позиции.

