"Рома" уверенно разобралась с "Кремонезе"

"Рома" уверенно взяла три очка в домашнем матче 26-го тура Серии А, разгромив "Кремонезе" со счётом 3:0.

Фото: Football Italia

Долгое время счёт оставался неизменным, однако во втором тайме римляне дожали соперника. На 59-й минуте Брайан Кристанте открыл счёт, затем сам выступил ассистентом - на 77-й минуте после его передачи отличился Эван Н’Дика. Окончательный счёт на 86-й минуте установил Никколо Пизилли.



Победа позволила "Роме" набрать 50 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице. "Кремонезе" с 24 баллами остаётся на 16-й позиции.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Кремонезе