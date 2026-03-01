Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
0 - 0 0 0
Крылья Советов1 тайм
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Головин прокомментировал свою серию из голевых передач

Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о своей результативности в последних матчах.
Фото: AFP
"Такие цифры, безусловно, радуют. Надеюсь, они и дальше будут расти. В принципе для этого и выхожу на поле, чтобы создавать моменты для команды, обострять, что-то придумывать у ворот соперника.

Естественно, никто не отменял и участия в оборонительных действиях, но разумеется, гораздо интереснее создавать ситуации, которые приводят к нашим голам", - сказал Головин "СЭ".

Напомним, российский полузащитник "Монако" Александр Головин сделал результативную передачу в третьем матче подряд. За последние шесть игр он записал в свой актив пять ассистов.

Вчера, 28 февраля, "монегаски" одержали на своем поле победу над "Анже" в матче 24-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 27 встречах за "Монако" во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами и шестью результативными пасами.

