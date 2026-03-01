Головин прокомментировал свою серию из голевых передач

Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о своей результативности в последних матчах.

Фото: AFP

"Такие цифры, безусловно, радуют. Надеюсь, они и дальше будут расти. В принципе для этого и выхожу на поле, чтобы создавать моменты для команды, обострять, что-то придумывать у ворот соперника.