Головин прокомментировал свою серию из голевых передач

"Такие цифры, безусловно, радуют. Надеюсь, они и дальше будут расти. В принципе для этого и выхожу на поле, чтобы создавать моменты для команды, обострять, что-то придумывать у ворот соперника.
Естественно, никто не отменял и участия в оборонительных действиях, но разумеется, гораздо интереснее создавать ситуации, которые приводят к нашим голам", - сказал Головин "СЭ".
Напомним, российский полузащитник "Монако" Александр Головин сделал результативную передачу в третьем матче подряд. За последние шесть игр он записал в свой актив пять ассистов.
Вчера, 28 февраля, "монегаски" одержали на своем поле победу над "Анже" в матче 24-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 27 встречах за "Монако" во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами и шестью результативными пасами.