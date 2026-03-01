Сафонов получил оценку от L'Equipe за матч с "Гавром"

Французское издание L'Equipe оценило футболистов "Пари Сен-Жермен" по итогам игры 24 тура французской Лиги 1 с "Гавром".

Ворота парижан в этой встрече защищал россиянин Матвей Сафонов, который отстоял на ноль — встреча завершилась победой "ПСЖ" со счётом 1:0.



Сафонов получил от L'Equipe 6 баллов. Такой же оценки удостоились центральный защитник парижан Вильян Пачо, а также полузащитники Витинья и Ли Кан Ин. Выше всего — в 7 баллов — L'Equipe оценил центрального защитника Илью Забарного и нападающего Брэдли Барколя, который забил единственный гол в матче на 37-й минуте встречи.



Для Матвея Сафонова игра с "Гавром" стала 5-й в сезоне, в которой он сохранил свои ворота в неприкосновенности. В остальных 7 встречах россиянин пропустил 12 мячей.

